Dissertanten erhielten Preise

Wissenschafter der Universität Salzburg wurden ausgezeichnet: Isabella Scheibmayr untersuchte den Einfluss von Geschlechterverhältnissen auf Human Resource Management (HRM). Die Auswertung statistischer Daten und die Analyse der in EU-Ländern geltenden gesetzlichen Bestimmungen weisen nach, wie das Berufsbild des HRM feminisiert und stereotypisiert wird. Matthias Niedermaier zeigte indes, wie durch atomare Defekte in Metalloxid-Nanopartikeln - mit einem Durchmesser kleiner zehn Nanometer - neue Materialeigenschaften erzeugt werden. Anwendungsgebiete sind neue Katalysatoren und Halbleiter. Der Merck-Dissertationspreis für Naturwissenschaften und der Dissertationspreis für Geisteswissenschaften des Rotary Clubs Salzburg Nord und des Vereins Forschungsforum wurden am Freitag überreicht. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Haigermoser