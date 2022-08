Donald Trumps Golfclub "Mar-a-Lago" - voll Wiener Mischkulanz

Mar-a-Lago, den vom FBI durchsuchten (Un-)Ruhesitz des Ex-Präsidenten, baute in den 1920ern der Wiener Architekt Joseph Urban für eine der reichsten Frauen der Welt.

Die FBI-Agenten werden auf ihrer Jagd nach den von Donald Trump gebunkerten "Top Secret"-Dokumenten keine Augen für die architektonischen Finessen des Luxus-Golfresorts Mar-a-Lago gehabt haben. Die Art-déco-Burg, die zu den National Historic Landmarks Floridas zählt, verdient jedoch Beachtung. Genauso wie der Architekt des Anwesens, dessen Kunst und Biografie: Joseph Urban wurde am 26. Mai 1872 in Wien-Hernals geboren. Die Stadt startete damals gerade mit Ringstraßen-Verve in die Gründerzeit. Zu Urbans Alterskohorte gehören Adolf Loos und andere Architekten, die das Bild ...