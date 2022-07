"Dragon"-Frachter an der Raumstation ISS angekommen

Mit Verpflegungsnachschub für die Astronauten und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord ist ein "Dragon"-Raumfrachter an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Das Modul der Betreiberfirma SpaceX habe planmäßig angedockt, teilte die US-Weltraumbehörde NASA am Samstag mit.

SN/APA/AFP/GREGG NEWTON Der Frachter vor dem Start.

Mit rund 2600 Kilogramm Verpflegung und Materialien war der unbemannte "Dragon"-Frachter am Donnerstag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur ISS gestartet. Es ist die 25. derartige Versorgungsmission mit einem "Dragon"-Frachter. Das Modul soll rund einen Monat dort bleiben. Bei den Experimenten an Bord des Frachters soll unter anderem das Altern von Immunzellen untersucht werden.