"Dragon"-Frachter mit Nachschub an der ISS angekommen

Ein mit Nachschub beladender unbemannter "Dragon"-Frachter hat die Internationale Raumstation ISS erreicht.

Der Frachter der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk habe am Dienstag an die ISS angedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Der "Dragon" war am Montag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

Eigentlich hätte der Frachter schon am Samstag losfliegen sollen, der Start war wegen starker Winde aber erst auf Sonntag und dann auf Montag verschoben worden. An Bord hat der Frachter neben Nachschub für die Besatzung der ISS auch Materialien für mehrere wissenschaftliche Experimente, unter anderem zur Beobachtung von Gewittern.