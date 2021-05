Drosten: Wer eine Impfung ablehnt, entscheidet sich für eine Infektion

Der Virologe Christian Drosten schätzt, dass die Bevölkerung in Deutschland ungefähr in den kommenden eineinhalb Jahren immun gegen das Coronavirus wird. Jeder werde immun werden, durch die Impfung oder durch natürliche Infektion, sagte der Wissenschafter der Charite Berlin am Dienstag.

SN/APA/AP POOL/MARKUS SCHREIBER Virologe Christian Drosten