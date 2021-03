Drum prüfe (ewig), wer sich bindet: Was man gegen Beziehungsängste tun kann

Menschen, die Angst vor einer Beziehung haben, tun sich schwer, Vertrauen aufzubauen.

Manche Menschen haben Angst davor, sich auf eine tiefergehende Beziehung einzulassen. Die Störung kann entstehen, wenn man in einer früheren Beziehung sehr verletzt wurde. Das kann auch in der Kindheit passiert sein. Die Lösung für Betroffene besteht meist darin, Beziehungen zu meiden oder ständig auf der Flucht zu sein. Nicht nur, weil sie sich eingeengt fühlen, sondern weil sie Angst haben, dass sie den Partner enttäuschen und dieser sich dann trennt. Es ist also kompliziert.

Der Weg daraus ...