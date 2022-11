Dünne Luft: Hilft Sauerstofftraining bei Long Covid?

Höhentraining simuliert dem Körper, mit weniger Sauerstoff zurechtkommen zu müssen. Das soll ihn leistungsstärker machen. Hilft das bei Long Covid? Ein Blick unter die Sauerstoffmaske.

"Einfach bequem machen und entspannen", sagt die Trainerin, als sie den Schlauch an der Sauerstoffmaske anbringt und das Pulsmessgerät an den Zeigefinger klipst. Sie drückt den Startknopf, das Gerät beginnt zu rattern und zu surren. Blaue und grüne Kurven zeichnen am Computer auf, wie der Körper auf die geänderten Sauerstoffbedingungen reagiert.

Während der Geist langsam ruhig wird, beginnt die Arbeit für die Zellen: Das Gerät simuliert Gegebenheiten von 3500 Metern Seehöhe. Dort ist die Sauerstoffkonzentration geringer. Sechs Minuten ...