E-Autos haben nun die Lizenz zum Lärmen

E-Autos dürfen nicht länger lautlos sein. Doch welche Geräusche passen? Das ist eine knifflige Aufgabe.

1886 meldet Carl Benz sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" zum Patent an. Seitdem hat sich die Auto fahrende Menschheit an zuerst knatternde, tuckernde, dann immer ausgefeilter brummende und geschmeidig fauchende Motoren gewöhnt. Puristen erkannten - und erkennen noch - an den Geräuschen, die unter der Motorhaube entstehen, die Automarke, die Art des Kraftstoffs und die Anzahl der Zylinder.

Auch das Auto mit dem elektrischen Motor hat eine lange Geschichte, die im 19. Jahrhundert begann. In diesem Jahrhundert nimmt es ...