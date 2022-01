E-Autos sind grüner

Es gibt neues Datenmaterial. Die Ergebnisse überraschen.

Die Zweifel am Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb sitzen tief. Wer trennt sich schon gerne vom gewohnten und geliebten Fortbewegungsmittel? PS-Zahlen, Auspuffsound, Motorenheulen, alles vorbei? Da kam die Kritik an der angeblich gar nicht so tollen Ökobilanz der Batterieautos gerade recht. Vor allem die Herstellung der Batterien, so hieß es, verursache so viel Treibhausgas, dass ein moderner Verbrenner allemal die bessere Wahl sei.

Nun liegt neues Datenmaterial vor. Zusammengetragen und bewertet wurde es von der gemeinnützigen deutschen Umwelt- ...