Ebola-Ausbruch in Guinea steht offenbar in Verbindung zu Epidemie 2014

Der neue Ebola-Ausbruch im westafrikanischen Guinea hängt der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC zufolge mit dem verheerenden Ausbruch von 2014/15 zusammen.

Der derzeitige Ausbruch sei das Ergebnis des Wiederauflebens eines Erregerstamms, der damals in Westafrika zirkulierte, sagte am Donnerstag Merawi Aragaw, der bei der Africa CDC das Ebola-Team leitet. Das hätten Gensequenzierungen ergeben, erklärte er.

Dies bedeute, dass das Virus länger im Körper von einem Menschen, der sich mit Ebola infiziert habe, überleben könne, als bisher gedacht. "Es ist schockierend, nach fünf Jahren solch ein Wiederaufflammen des Ausbruchs zu sehen. Das ist eine wirklich große Sorge", sagte der Experte.

Noch müssten viele Fragen beantwortet werden, sagte Merawi. Etwa müsse geklärt werden, ob es sich um eine andauernde unentdeckte Infektionskette handle - oder eher um eine anhaltende chronische Infektion in einem Menschen, die sich zu einem neuen Ausbruch entwickeln konnte. Es würden derzeit weitere Untersuchungen gemacht.

Bei dem bisher folgenschwersten Ebola-Ausbruch waren 2014/15 in Guinea, Liberia und Sierra Leone mehr als 11.000 Menschen gestorben. Vor einem Monat gaben die Behörden in Guinea eine neue Epidemie bekannt. Zudem verkündete jüngst das zentralafrikanische Land Kongo einen neuen - den inzwischen zwölften - Ausbruch. Laut Merawi wurden in den beiden Ländern bisher 30 Fälle festgestellt, zwölf im Kongo und 18 in Guinea. Eine Ebola-Infektion führt meist zu hohem Fieber und inneren Blutungen und ist lebensgefährlich.