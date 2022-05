ECDC: Affenpocken könnten in Europa endemisch werden

Sollten sich die Affenpocken von Menschen auf Tiere übertragen und in einer Tierpopulation ausbreiten, könnte die Krankheit in Europa endemisch werden. Davor hat die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Montag in Stockholm in einer Risikobewertung gewarnt. Deshalb gelte es, Infektionen von Haus- und Wildtieren zu verhindern, hieß es darin.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH In der Nacht auf Sonntag, 22. Mai wurde in Österreich ein 35-Jähriger mit Verdacht auf Affenpocken in eine Klinik eingeliefert.