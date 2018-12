Eichhörnchen sind geniale Verstecker

Können sie sich erinnern oder finden sie ihre Wintervorräte nur zufällig? Forscher haben in spannenden Experimenten herausgefunden, nach welchem System die kleinen Nager vorgehen.

Wenn der Winter da ist und es draußen so richtig kalt und ungemütlich wird, sind die Eichhörnchen fein raus: Sie haben nämlich vorgesorgt und bis zu 10.000 Vorratsdepots angelegt. Da fragt man sich natürlich: Wie finden sie die denn bloß alle wieder? "Früher dachte man, Eichhörnchen könnten sich nicht an ihre Vorräte erinnern und sie würden sie daher mit der Nase erschnuppern", sagt Lucia Jacobs. Da die Neurowissenschafterin und Verhaltensforscherin der Universität von Kalifornien in Berkeley ihre Zweifel hatte, stellte sie eigene Nachforschungen an und schaute den kleinen Nagern beim Vergraben und Wiederfinden ihrer Vorräte einmal ein bisschen genauer auf die flinken Finger.