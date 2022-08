Eigenheim? Unerreichbar. Ersticken die Immobilien-Preise die Bereitschaft, hart zu arbeiten und zu sparen?

Zahlt sich Arbeiten denn noch aus? Die Immobilienpreise steigen und steigen. Derweil findet die Wirtschaft immer schwerer Fachkräfte. Gibt es da einen Zusammenhang?

Überall im Land sucht die Wirtschaft händeringend nach Fachkräften. Jeder vierte Betrieb ist derzeit auf der Suche. Ausschau hält man vor allem nach Ganztagskräften, doch viele junge Menschen wollen nur Teilzeit arbeiten. Ein Grund dafür ist Resignation: Sich mit einer Vollzeitstelle einmal ein Eigenheim leisten zu können ist in Städten wie Salzburg in unerreichbare Ferne gerückt. Betriebswirt Gerhard Furtmüller ist Motivationsexperte und Universitätslektor in Wien und Salzburg. Er ist sicher: Junge Menschen und Arbeitgebende können zueinanderfinden, wenn sie sich mehr ...