Ein Blick in das Familienalbum der Neandertaler: Warum sie nie völlig verschwunden sind

Svante Pääbo und seine Teams erhalten den Nobelpreis, weil sie mit der Erforschung der Neandertaler die Geschichte der menschlichen Evolution revolutioniert haben. Fortsetzung folgt.

Die Neandertaler haben Karriere gemacht. Am 10. Dezember nimmt Svante Pääbo, Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, den Nobelpreis für sie in Empfang. Und ein Parfum haben sie auch bekommen. Der japanische Künstler Kentaro Yamada kreierte "Neandertal" als eine duftende Botschaft aus einer Zeit, die die Menschheit nicht mehr direkt erfahren kann. Als Flakon dient ein schicker Faustkeil.

Benjamin M. Peter muss lachen. Er ist Genetiker und Mitglied der Forschungsgruppe um Svante Pääbo. Ihm und einem ...