Ein eigenes Observatorium beobachtet nun den Verkehr

Tagtäglich fahren Menschen irgendwohin. Oder radeln. Oder gehen. Doch wer wann wie von A nach B kommt, wurde bisher kaum systematisch erfasst. Das soll sich nun ändern.

Niemand würde bei einem Patienten auf der Intensivstation nur ein Mal täglich Fieber messen, sagt Martin Loidl. Stattdessen würde die Temperatur laufend überprüft. Doch beim Verkehr, sagt der 37-jährige Geoinformatiker, gebe es bisher nur alle zehn Jahre Mobilitätserhebungen. Die aktuellen Daten stammen demnach von 2013.

Das soll sich nun ändern. Um die Uni Salzburg formierte sich ein "Mobility Observatory Austria", das vom Klimaschutzministerium beauftragt wurde. Das Ziel des Projekts KOMOA: bis Herbst 2023 eine Konzeptstudie darüber erstellen, welche Daten zur Mobilität vorhanden und nutzbar sind. Der Begriff des Observatoriums sei dabei nicht zufällig gewählt, sagt Projektleiter Loidl: "In der Astronomie beobachtet ein Observatorium einen Ausschnitt am Sternenhimmel nicht nur ein Mal, sondern kontinuierlich." Beim Projekt mit dabei sind neben der Uni Salzburg auch Salzburg Research, Austrian Institute of Technology, tbw research, Herry Consult und PRISMA solutions.

Politische Ziele, wie etwa den Radverkehr erhöhen oder bis 2030 klimaneutral werden, könnten so überprüfbar werden. "Bisher war das kaum zu monitoren, man war quasi im Blindflug unterwegs", sagt Loidl. Es würden zwar in vielen verschiedenen Kontexten Unmengen an Daten erzeugt. "Aber diese zu nutzen war nicht möglich, denn sie lagen irgendwo, gehörten irgendwem oder waren nicht in ausreichender Qualität vorhanden."

Ein großes Anliegen ist dem 37-jährigen Forscher dabei, dass öffentliche Stellen ihre Informationen breit verfügbar machen. "Daten, die mit Steuergeldern erhoben werden, sollten offen sein und gut dokumentiert." In der Stadt Salzburg gebe es 20 Zählstellen für Fahrradfahrer, die mit einem schwarzen X im Asphalt markiert sind. Die zwei großen elektronischen Infotafeln entlang der Salzach würden jedoch lediglich zwei der Messstellen anzeigen.

Ein weiterer Indikator sei etwa der Verkauf von Treibstoff: Durch die Mineralölsteuer könne man sehr genau nachvollziehen, wie viel Diesel und Benzin in Österreich getankt wird. "Das ist ein Beispiel dafür, wie man quasi über die Bande etwas über das Mobilitätsverhalten erfährt", sagt Loidl.

Privatwirtschaftliche Unternehmen könne man hingegen nicht zwingen, die Daten vorzulegen. Aber: "Wir könnten ein Umfeld schaffen, in dem auch privatwirtschaftliche Datenerzeuger einen Mehrwert sehen, ihre Informationen offenzulegen." Auf Basis von Mobilfunkdaten könne man etwa breit Rückschlüsse ziehen.

Eine dritte Datenquelle seien die Österreicherinnen und Österreicher selbst: "Viele Menschen laufen mit Fitnessuhren herum und tracken etwa ihre Radfahrten", sagt Loidl. Jede dieser Personen ist Besitzer ihrer Daten, selbst wenn sie bei Firmen wie Garmin oder Fitbit liegen. "Durch eine Datenspende könnten sie einen großen Mehrwert generieren", sagt der Geoinformatiker.

Die Online-Weltkarte "Open Street Map" funktioniere genau nach diesem Prinzip: Menschen auf der ganzen Welt kartieren ihre Umgebung und erzeugen so eine Vorstellung von der Erde. "So können Millionen an Wertschöpfung generiert werden, wenn jeder einen kleinen Teil beiträgt."

Das Ziel des Projekts sei es, bei der Verkehrsplanung zu helfen. Können die beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter dann etwa sagen, wie der Stau vor einer roten Ampel weniger wird? Stau zu verringern sei nur ein nachrangiges Anliegen, sagt Loidl. Vielmehr solle Verkehr vermieden, verlagert und verbessert werden. Detailfragen wie ob dafür ein Radweg zwischen Leopoldskron und Gneis notwendig ist könnten erfahrene Verkehrsplaner schon jetzt beantworten. Doch wo Österreich sich auf dem Pfad der Klimaneutralität bewegt, sei bisher kaum messbar gewesen. Und wie erreicht das Land grüne Mobilität? KOMOA könne hierfür nur Evidenzen liefern, sagt Loidl, entscheiden müssten dann die Politikerinnen und Politiker.

Aber ist es überhaupt ratsam, alles über die gegangenen, geradelten und gefahrenen Kilometer der Österreicherinnen und Österreicher zu erfahren? Das könnte einen Eingriff in die Privatsphäre bedeuten. Die persönliche Meinung von Loidl dazu ist eindeutig: "Ich halte den nicht überwachten Freiraum in der Öffentlichkeit für erhaltenswert", sagt der 37-Jährige. In Singapur oder der Londoner Innenstadt sei alles videoüberwacht. Dort wisse man genau, wie viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Loidl sieht das jedoch sehr kritisch: "Da braucht es eine starke demokratische Kontrolle und eine Offenlegung der gespeicherten Daten." Jede und jeder müsste dabei nachvollziehen können, dass bei der Überwachung keine Gesichter erkannt werden. "Sonst würde es Misstrauen geben - und das berechtigt."