Ein Großlabor 36.000 Kilometer über der Erde

Am Freitag fliegt in Kourou ein deutscher Satellit ins All. Mit dem Ariane-5-Raketenstart endet eine europäische Raumfahrtära.

BILD: SN/OHB/STEFAN GERDING Letzte Arbeiten am Kommunikationssatelliten Heinrich-Hertz beim Bremer Unternehmen OHB. Die runden Elemente sind Antennen, rötlich schimmern die Verkleidungen der Sonnensegel.