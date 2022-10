Ein Herbst der historischen Rekorde: Die erste Tropennacht Ende Oktober

Sommertage und Tropennächte. Dieser Oktober wollte mit dem Herbst nicht viel zu tun haben. Ab Wochenmitte kommt er aber.

Österreich erlebt den wärmsten Oktober seit dem Jahr 1767, als man begann, das Wetter aufzuzeichnen. Vor allem in den Regionen, in denen sich der herbstliche Nebel noch nicht breitmacht, gibt es derzeit sommerliche Temperaturen mit um die 25 Grad. Dazu passt, dass nun auch die erste Tropennacht Ende Oktober gemessen wurde. Und zwar in der Nacht auf Sonntag auf dem Kolomansberg, einem Höhenrücken im salzburgisch-oberösterreichischen Grenzgebiet.

Von einer Tropennacht spricht man, wenn in der Zeit zwischen 18 Uhr ...