Ein Jahr Affenpocken: Welche Gefahr droht noch immer?

Vor einem Jahr rief die WHO einen Gesundheitsnotstand wegen der "Mpox" aus. Wie ist die Infektionslage aktuell?

Während die Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag den weltweiten Gesundheitsnotstand wegen SARS-CoV-2 für beendet erklärte, gilt dieser für Affenpocken noch immer. Das ist der höchste Alarm, den die WHO verhängen kann. Am 7. Mai 2022 meldete Großbritannien den ersten Fall von Affenpocken, heute "Mpox" (abgeleitet von "Monkeypox") genannt. Die Angst ging um: Kommt eine neue Krankheitswelle auf die Welt zu, kaum dass die verheerende Coronapandemie im Abklingen ist?

Das Mpox-Virus, das praktisch nur aus wenigen Ländern Zentral- und Westafrikas ...