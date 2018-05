Ein Mal die Niere, bitte!

Organe auf Bestellung. Das wird es irgendwann einmal vielleicht geben. Aber schon jetzt profitieren kranke Menschen von dieser ausgetüftelten Ingenieursarbeit.

Das wär was: Wenn das Herz nicht mehr so richtig klopfen will, bestellt man ein neues aus dem Labor. Dort wird es aus eigenen Zellen gezüchtet. Oder man ordert einen neuen Meniskus für das Knie, weil der alte unterm Tennisspielen den Geist aufgegeben hat. Und der Bruder, die Schwester müssen keine Niere mehr opfern, weil man dringend eine neue benötigt. Auch die lässt man im Labor nachzüchten. Aus eigenen Zellen. Abstoßungsreaktion: null. Werden wir mit Hilfe von Stammzellen einmal dorthin kommen? In der Zukunft denkbar. Noch sind solche Kunststücke, Natur und Krankheit zu überlisten, nicht möglich. Doch es gibt vielversprechende Ansätze.