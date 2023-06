Ein Prachtstück in der Küche

Was für eine Aufregung im freiheitlichen Lager über den Gesundheitsminister: Dieser hat es tatsächlich gewagt, Jugendliche vor den Gefahren sexuell übertragbarer Krankheiten zu warnen - mit einer Kampagne, in der es nur so wimmelt von unzüchtigem Vokabular: Rimming, Scissoring, Blümchensex!

Als wäre das nicht genug, lösen sich gerade auch noch die familienpolitischen Ankündigungen der Freiheitlichen in heiße Luft auf: So wird das von der FPÖ gepriesene Berndorfer Modell für die Kinderbetreuung zu Hause im schwarz-blauen Salzburger Regierungsprogramm mit ...