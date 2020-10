Ein Tiger umarmt einen Baum: Das sind die besten Naturfotos des Jahres

Der Russe Sergej Gorschkow ist mit dem Foto eines sibirischen Tigers im Wald zum Wildlife Photographer des Jahres 2020 gekürt worden. Das Natural History Museum in London vergab die jährliche Auszeichnung der besten Naturfotografen am Dienstagabend. "Es ist wirklich spektakulär", sagte Herzogin Kate, die selbst Fotografin ist und die Preisträger verkünden durfte, über ihren Eindruck von den prämierten Fotos.

SN/© sergey gorshkov, wildlife photographer of the year 2020

Das Siegerfoto "The Embrace" ("Die Umarmung") von Gorschkow zeigt einen Amur-Tiger, der in einem kargen Wald in Sibirien einen Baum umarmt. Die Tigerart gilt als vom Aussterben bedroht und kommt nur in Sibirien vor. Der Fotograf hatte dem Museum zufolge elf Monate gewartet, um dieses Foto zu schießen.

Die 17-jährige Norwegerin Liina Heikkinen darf sich Young Wildlife Photographer nennen: Ihr prämiertes Foto zeigt einen Fuchs, der eine Gans zerreißt und seine Beute nicht teilen möchte.

SN/liina heikkinen „Young Wildlife Photographer des Jahres“ (15-17 Jahre): Der Fuchs, der eine Gans zerreißt – von Liina Heikkinen, Norwegen.

Die Jury wählte in diesem Jahr aus mehr als 49.000 Einsendungen aus 86 Ländern aus. Menschen in aller Welt können für den Preis ihre Fotos einreichen, egal ob Profis oder Hobbyfotografen. Die nächste Runde beginnt bereits in der kommenden Woche. Zunächst sind die von der Jury ausgewählten Fotos im Natural History Museum in London zu sehen, bevor sie auch an anderen Orten ausgestellt werden sollen.

SN/sam sloss In der Kategorie der 11- bis 14-jährigen Nachwuchsfotografen gewann Sam Sloss mit seinem in Indonesien aufgenommenen Foto eines Clownfischs. SN/shanyuan li Kategorie „Verhalten: Säugetiere“: Eine Familie von Manul-Katzen in den Steppen des Qinghai-Tibet-Plateaus im Nordwesten Chinas – Shanyuan Li, China. SN/jaime culebras Kategorie „Verhalten: Amphibien und Reptilien“: Der seltene Manduriacu-Frosch – Jaime Culebras, Spanien. SN/mogens trolle/www.mogenstrolle Kategorie „Tierporträts“: Ein junger Rüsselaffe von Mogens Trolle, Dänemark. SN/© alberto fantoni Gewinner in der Kategorie „Rising Star Portfolio“: „Eleonora’s gift“ von Alberto Fantoni, Italien. SN/jose luis ruiz Kategorie „Verhalten, Vögel“: Haubentaucher - von Jose Luis Ruiz Jiménez, Spanien. SN/songda cai Kategorie „Unter Wasser“: Ein winziger, golden schimmernder Tintenfisch von Songda Cai, China. SN/frank deschandol Kategorie „Verhalten: Wirbellose Tiere“: Zwei verschiedene Wespenarten, nebeneinander vor einer Nisthöhlen, Frank Deschandol, Frankreich. SN/luciano gaudenzio Kategorie „Umwelt der Erde“: Der Ätna in seiner vollen Wucht – von Luciano Gaudenzio, Italien. SN/© andrés luis dominguez blanco Gewinner in der Kategorie „unter zehn Jahren“: „Die perfekte Balance“ von Andrés Luis Dominguez Blanco, Spanien. SN/paul hilton „Wildlife Photojournalist Story Award“: Ein junger Makak auf dem Vogelmarkt von Bali, an einen Käfig gekettet. Paul Hilton, Hong Kong. SN/ripan biswas Gewinner des „Portfolio Awards“: „Der letzte Bissen“ von Ripan Biswas, Indien. SN/© alex badyaev Kategorie „Urban Wildlife“: „Watching you watching them“ – von Alex Badyaev, Russland/USA.

Quelle: SN, Apa, Dpa