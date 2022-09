Ein Virus schreckt New York auf

US-Bundesstaat ruft zu Impfungen gegen Kinderlähmung auf.

Es war ein einziger Krankheitsfall, der bei Brittany Strickland nach eigener Aussage Todesangst auslöste. Erstmals seit neun Jahren wurde in den USA im Juli wieder ein Fall von Kinderlähmung nachgewiesen - und die 33-Jährige aus Pomona im Landkreis Rockland, das knapp 50 Kilometer nördlich von Manhattan im Bundesstaat New York liegt, war als Kind nicht gegen Polio geimpft worden. "Meine Mutter war Impfgegnerin", sagt Strickland.

Kinderlähmung oder Polio - abgekürzt für Poliomyelitis - war einst auf der ganzen Welt verbreitet und gefürchtet. Tausende Kinder starben bei Infektionswellen oder trugen dauerhafte Lähmungen davon, bis in den 1950er-Jahren ein Impfstoff gefunden wurde. Inzwischen gilt die Infektionskrankheit in den meisten Weltregionen als ausgerottet. Eigentlich nur in Ländern wie Afghanistan oder Pakistan tritt Polio immer noch auf.

Auch der Virologe John Dennehy von der City University in New York ging bis zuletzt davon aus, dass Polio "ein Virus auf dem Weg der Ausrottung" sei. Doch dann wurde im Juli der Fall in Pomona gemeldet. Seitdem wurde das Virus in Rockland und einem benachbarten Landkreis sowie in der Metropole New York auch in Abwasserproben gefunden. Nun rufen schier täglich verschiedene Einrichtungen, Behörden etc. die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen.

Probleme macht in New York vermutlich nicht der Wildtyp des Virus. Die in den USA bis zum Jahr 2000 genutzte Schluckimpfung gegen Polio schützt Geimpfte zwar gut vor einer Infektion, kann via mit Impfviren kontaminierte Fäkalien im Abwasser aber zu Ansteckungen bei anderen Menschen führen. Die dabei auftretende Virusvariante ist schwächer als das Polio-Wildvirus, kann bei Ungeimpften jedoch immer noch schwere Krankheiten und Lähmungen verursachen.

Bei dem Infizierten in Pomona handelte es sich um einen jungen Mann, der nicht gegen Polio geimpft war. Es sei ein "beunruhigender, aber nicht überraschender" Fall, erklärte die New Yorker Gesundheitsbehörde. Auch sie rief alle Ungeimpften auf, sich rasch impfen zu lassen. In Rockland sind die Impfungen sogar kostenfrei. Während die Impfquote bei zweijährigen Kindern nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC landesweit bei 92 Prozent liegt, sind im Bundesstaat New York nur 79 Prozent geimpft. In Rockland hat mit 60 Prozent sogar nur etwas mehr als jedes zweite Kleinkind eine Polio-Impfung erhalten.

Ob der Fall in Pomona Teil eines größeren Ausbruchs ist, ist nach wie vor unklar. Virologe Dennehy befürchtet jedoch, dass es sich nur um die "Spitze des Eisbergs" handelt. Vor allem, da nur ein Teil der Infizierten Symptome zeigen werde.