Eine Meise ist nicht gleich ein Opernstar. Ihr Gesang ist erlernt. Und Gänse sind anders als Politiker im Wahlkampf: Sie sprechen rücksichtsvoll miteinander. Beides hat verblüffende kulturelle Aspekte.

Die eigenwillige Frage, ob es bei Tieren Kultur gibt, bringt die Fantasie in Schwung: Ja, Schweine können Pinsel ins Maul nehmen, in Farbe tauchen und Bilder malen. Und Schimpansen können Fotos schießen. Aber so definieren Biologen den Begriff nicht. Aus ...