Eine Wunderpflanze als Schmerzmittel?

Eine exotische Pflanze könnte so wirksam sein wie Ibuprofen. Die Blätter von Matalafi könnten zudem bei der Behandlung von Parkinson, Krebs und Diabetes helfen, zeigt eine Studie.

Auf den ersten Blick ist die Pflanze eher unauffällig. Doch die dicken Blätter von Matalafi - eine Pflanze, die bei vielen Samoanern im Garten wächst - könnten sich zu einer neuen "Wunderwaffe" für die Medizin entwickeln.

Eine neue Studie zeigt, wie die Pflanze, die in Samoa in der traditionellen Medizin bereits seit jeher Anwendung findet, Entzündungen ähnlich hemmt wie Ibuprofen. Die Wirkstoffe in der Pflanze könnten laut den Forscherinnen und Forschern aber auch bei der Behandlung von Krankheiten ...