Einsamkeit verschärfte die Alkoholprobleme

Zahlen für Österreich gibt es dazu noch nicht. Doch Suchtmediziner sehen es in der Praxis.

Die Pandemie habe mehr Menschen dazu gebracht, Alkohol zu trinken. Das sagte am Donnerstag der Wiener Sucht- und Drogenkoordinator Ewald Lochner der Austria Presse Agentur APA. Er rechnet damit, dass künftig mehr Therapieplätze benötigt werden.

Aktuelle Zahlen gibt es dazu noch nicht, aber ein "Barometer": Von Beginn der Coronakrise an haben Händler steigende Verkaufszahlen für alkoholische Getränke verzeichnet. In Österreich waren laut Gesundheitsministerium zu "normalen" Zeiten etwa 350.000 Menschen alkoholkrank, knapp 900.000 Österreicher konsumierten Alkohol in gesundheitsschädlichem Ausmaß.

...