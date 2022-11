Einzelzellatlas lässt Ansprechen auf Immuntherapie besser vorhersagen

Atlas wurde von Innsbrucker Forschern in Bezug auf Lungenkarzinom interdisziplinär erstellt.

Innsbrucker Forscher haben den ersten hochauflösenden Einzelzellatlas zum Lungenkarzinom erstellt. Dafür wurden 1,7 Milliarden Messungen von 1,3 Millionen Zellen aus 318 Lungenkrebs-Patienten analysiert, teilte die Medizinische Universität Innsbruck am Dienstag mit. Die erfreuliche Folge: Durch diesen Einzelzellatlas kann die Risikoberechnung verbessert und vor allem das Ansprechen auf Immuntherapien besser vorhergesagt werden.

Mit einer speziellen, in Innsbruck etablierten Einzelzell-Analyse sei es zudem gelungen, neue Subtypen von spezifischen Immunzellen zu identifizieren, hieß es. Einer dieser Subtypen im Tumorgewebe erwies sich überraschenderweise als anti-tumoral und könnte besonders vorteilhaft für das Ansprechen auf die Immuntherapie sein, wurde betont. "Die präzise Bestimmung der zellulären Komposition des Tumors wird für die Therapieanpassung entscheidend sein", erklärte Studienautor und Onkologe Andreas Pircher. Der Einzelzellatlas soll zudem auf andere Krebserkrankungen erweitert werden.

"Wir haben alle Proben von PatientInnen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, die weltweit bereits sequenziert worden waren, gesammelt und in einem Atlas aufgelistet", beschrieb Studienautor Zlatko Trajanoski, Direktor des Instituts für Bioinformatik am Innsbrucker Biozentrum, die Vorgangsweise, die zum nunmehrigen wissenschaftlichen Erfolg führte. Der Schlüssel zum ebendiesem sei bei diesem Forschungsprojekt in der engen Zusammenarbeit zwischen Onkologen und Molekularen Medizinern aus dem Klinischen Bereich und führenden Bioinformatikern gelegen.