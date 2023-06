Eine neue Stromtherapie, die bisher nur bei Gehirntumoren zugelassen ist, hat die Mortalitätsrate bei Lungenkrebs um 22 Prozent gesenkt. Erste Salzburger Patienten wurden bereits behandelt.

Die israelische Herstellerfirma zeigt in Bildern auf der Website, wie die Elektroden angelegt werden.

Jedes Jahr sterben rund 4000 Menschen in Österreich an Lungenkrebs. Damit gehört er zu den häufigsten und tödlichsten Formen von Krebs. Bei Männern ist ein Lungenkarzinom die häufigste Krebstodesursache; bei Frauen steht es an zweiter Stelle der krebsbedingten Todesfälle.

...