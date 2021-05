EMA entscheidet über Freigabe von Corona-Impfung für Kinder

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA wird am Freitag bekanntgeben, ob der Corona-Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahre zugelassen wird. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die EMA dem Impfen von Minderjährigen "Grünes Licht" erteilen wird. In Österreich dürfte das Nationale Impfgremium (NIG) der entsprechenden Empfehlung der EMA folgen. Die EMA will das Ergebnis um 15.00 Uhr in Amsterdam bekannt geben.

