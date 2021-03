EMA: Schwere Allergien als mögliche Nebenwirkung von AstraZeneca

Nachrichten rundum den Corona-Impfstoff von AstraZeneca klingen nicht ab. Gewisse Reaktionen nach einer Impfung mit dem schwedisch-britischen Hersteller sollen laut der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) in die Nebenwirkungsliste aufgenommen werden.

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann nach Einschätzung der EMA schwere allergische Reaktionen auslösen. Anaphylaxie - eine Akutreaktion des Immunsystems - sowie Überempfindlichkeitsreaktionen sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen des Vakzins aufgenommen werden, erklärte die EMA am Freitag unter Verweis auf mehrere solcher Fälle in Großbritannien.