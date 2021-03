EMA spricht sich gegen Einsatz des Antiparasitikums Ivermectin aus

Dämpfer für das Antiparasitikum Ivermectin: Die Europäische Arzneimittelagentur sprach sich am Montag eindeutig gegen den Einsatz des Wirkstoffs für die Behandlung einer Coronaerkrankung aus.

Bei der hohen Dosis, die zur Bekämpfung einer Coronaerkrankung nötig wäre, könnten unerwünschte Effekte nicht ausgeschlossen werden, so die EMA in ihrer Begründung. Zwar konnte die Vermehrung von Coronaviren in Laborstudien gehemmt werden, dazu seien aber viel höhere Dosen erforderlich als derzeit für die Behandlung von Menschen zugelassen sind.

Für eine endgültige Bewertung brauche es weitere gut designte, randomisierte Studien. Außerhalb solcher Studien sollte Ivermectin nicht zur Prävention und Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden.

Eine von britischen Wissenschaftern durchgeführte Metaanalyse von Untersuchungen mit der Substanz brachte zuvor bereits schwache bis moderate Evidenz für eine positive Wirkung bei Covid-19-Patienten. Thomas Staudinger, Ärztlicher Leiter einer Intensivstation der Universitätsklinik für Innere Medizin I im AKH Wien sagte bereits vergangene Woche: Trage man alle Daten zusammen, komme - zumindest bei Schwerkranken - "gar nix raus".