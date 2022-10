Embryo-Entwicklung: Anführerzellen ziehen Follower mit

Ein wohldosierter Signalstoff macht in der frühen Entwicklung eines Embryos manche Zellen zu Anführern und andere zu Mitläufern. Die Anführer lösen sich aus der Umklammerung ihrer Umgebung und wandern ins Innere des Keims, die anderen werden mitgezogen, berichten Forscher des ISTA in Klosterneuburg (NÖ) im Fachjournal "Nature Physics". Durch diese "Verinnerlichung" können später die richtigen Organe an den passenden Stellen gebildet werden.

Ein Team um Carl-Philipp Heisenberg und Èdouard Hannezo vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) untersuchte bei Zebrafisch-Embryos die Bewegungen von Zellen in der sogenannten "Gastrulation". Dies ist ein Entwicklungsstadium, bei dem Zellen ins Zentrum des Keims einwandern, um später innere Organe wie Darm und Muskeln zu bilden. Eine graduelle Verteilung des Signalstoffs "Nodal" sorgt bei der Gastrulation dafür, dass manche Zellen viel davon abbekommen und Anführer (Leader) werden, und andere weniger, so die Forscher. Letztere werden zu Mitläufern (Followern), die quasi an den Anführern drankleben (durch Zell-Anhaftung). Stimmt die Signalstoff-Dosis, gibt es eine "kollektive, kontrollierte Bewegung nach innen", die gewährleistet, dass die darauffolgende biologische Musterbildung ("Patterning") funktioniert. Das bedeutet, dass an den richtigen Stellen die richtigen Organe gebildet werden, schreiben sie im Fachartikel. Mit Experimenten und Modellen untersuchten die Klosterneuburger Forscher zudem, was passiert, wenn es zu viele oder zu wenige Anführer gibt. "Dann wird das Patterning nicht mehr beibehalten", erklärte Heisenberg der APA. "Wenn es zu viele Leader gibt, wandern zu viele Zellen gleichzeitig ein", so der Forscher: "Gibt es zu wenige Leader-Zellen, wandern nicht genügend davon ein, um die Follower-Zellen mitzuziehen."