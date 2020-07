Ein werdendes Baby wurde über Plazenta und Nabelschnur angesteckt. Kinderärzte sehen darin aber keinen Grund zu großer Sorge.

Kinderärzte haben schon länger damit gerechnet: Nun hat man in Frankreich erstmals nachgewiesen, dass eine Schwangere ihr ungeborenes Kind mit dem Coronavirus infiziert hat. Im Fachmagazin "Nature Communications" wurde am Dienstag eine Studie veröffentlicht, in der Ärzte vom Antoine-Béclère-Krankenhaus in ...