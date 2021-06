Ende der HIV-Pandemie bis 2030 in Gefahr

Bis 2030 will die Weltgemeinschaft die HIV-Pandemie beenden - aber sie droht bei diesem Ziel zu scheitern. Davor warnte das UN-Programm UNAIDS am Donnerstag zum 40. Jahrestag der ersten Beschreibung der damals mysteriösen Krankheit. Das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie, die vielerorts Ressourcen verschlungen hat und verhinderte, dass Menschen sich testen ließen oder Medikamente abholten.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI UNAIDS-Chefin Byanyima will neue Dynamik für den Kampf gegen Aids