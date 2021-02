Endometriose ist ein häufig verkanntes Frauenleiden

Starke Schmerzen im Unterleib, wuchernde Zysten bis hin zu entzündeten Organen: Endometriose trifft viele Frauen, bleibt aber häufig unerkannt. Auch, weil die Krankheit wenig erforscht ist.

Die Krämpfe waren lähmend, die Regelblutungen so stark, dass sie häufig nicht in die Schule gehen konnte. Der Frauenarzt tat das Leiden von Emma Roberts ab, sie dramatisiere. Erst vor Kurzem machte die Schauspielerin ihr Leiden öffentlich. "Seit meiner Teenagerzeit leide ich an einer Endometriose", sagte sie in einem Interview.

So wie Roberts geht es vielen Frauen. Endometriose ist in der Gesellschaft eher unbekannt, tritt aber bei zirka zehn bis 15 Prozent der Frauen auf. Das Problem: Die ...