Engelbrechtsmüller-Strauß ist neue Vorsitzende des ISTA-Kuratoriums

Engelbrechtsmüller-Strauß löst Claus Raidl ab, der das Kuratorium seit der Gründung des Institute of Science and Technology Austria geleitet hat.

Wechsel im Kuratorium des Institute of Science and Technology Austria (ISTA): Die Geschäftsführerin des oberösterreichischen Technologieunternehmens Fronius, Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (52), übernimmt von Claus Raidl (80) die Funktion an der Spitze des 15 Mitglieder umfassenden Gremiums. Raidl war seit 2006 Kuratoriumsvorsitzender und maßgeblich am Aufbau des Forschungsinstituts in Klosterneuburg beteiligt.

Raidls langjährige Tätigkeit sei "prägend für das Institut" gewesen, "sein leidenschaftlicher Einsatz für die Unabhängigkeit der Wissenschaft und des Instituts ist auch mir ein Vorbild", erklärte Engelbrechtsmüller-Strauß am Montag in einer Aussendung. Sie ist seit 2016 ein vom Bund entsandtes Mitglied des Kuratoriums, das u. a. die Entwicklung des Instituts überwacht und den ISTA-Präsidenten bestellt. Sie wurde vom Kuratorium aus dem Kreis der Mitglieder als Vorsitzende gewählt.

Für Engelbrechtsmüller-Strauß verkörpert das ISTA "das Beste, was die österreichische Wissenschaft zu bieten hat: exzellente Grundlagenforschung, bedingungslose Freiheit der Wissenschaft und fächerübergreifende Zusammenarbeit". Sie will als Kuratoriumsvorsitzende "nach Kräften daran arbeiten, diese Erfolgsfaktoren und die Autonomie des Institutes zu wahren".