Enzym zum Inhalieren soll im Kampf gegen Corona helfen

Die Idee ist nicht neu. Doch nun berichten Forscher um den Oberösterreicher Josef Penninger erstmals von Tierversuchen.

Bald nach Beginn der Covid-19-Pandemie hatte der österreichische Biotechnologe Josef Penninger die Idee, rekombinant hergestelltes ACE2 als Medikament einzusetzen. Das Enzym bildet auf Zellen den Rezeptor für SARS-CoV-2. Die Gabe des Proteins soll Covid-19-Erreger binden und unschädlich machen. Jetzt publizierten Wissenschafter erstmals Daten aus Tierversuchen mit einem ACE2-Aerosol; eine erste klinische Studie an gesunden Probanden ist im Laufen.

Robert Shoemaker vom National Cancer Institute in den USA und die Co-Autoren, unter ihnen Penninger, berichteten in der Fachzeitschrift "PlosOne" über ihre Ergebnisse. "Nachdem wir in vitro (im Labor, Anm.) die Neutralisierung von SARS-CoV-2 durch APN01 (rekombinantes humanes ACE2 von Apeiron) gezeigt hatten, (...) gingen wir an die Entwicklung eines (inhalierbaren, Anm.) Aerosols", schreiben die Wissenschafter. Penninger hat vor Jahren das Wiener Biotech-Unternehmen Apeiron mitbegründet, das auch diese Substanz entwickelt.

Der Hintergrund: ACE2 soll schwerste Krankheitsverläufe verhindern. Vor allem im Kampf gegen Lungenschäden könnte eine Anwendung über die Atemwege passend sein. Die Konzentration des gentechnisch hergestellten ACE2 dürfte dann am Wirkort auch größer sein. Genau darauf zielt die Entwicklung des Aerosols ab. In der nun publizierten Studie wurde es gesunden Hunden zwei Mal zwei Wochen lang verabreicht. Dabei gab es keine Anzeichen für Toxizität.

Bereits im Oktober startete an der MedUni Wien eine Phase-I-Studie mit dem Aerosol an 40 gesunden Probanden; Ergebnisse dürften zeitnahe folgen. "Vorläufige Daten aus aktuellen Studien zur Inhalation von ACE2-basierten Therapeutika zeigen eine hohe Wirksamkeit in präklinischen SARS-CoV-2-Modellen", sagte Studienleiter Markus Zeitlinger anlässlich des Starts der Untersuchung. "Insbesondere könnte APN01 gegen Infektionen mit Varianten von SARS-CoV-2 geeignet sein." In einer Phase-II-Untersuchung soll das potenzielle Behandlungsprinzip dann an Covid-19-Patienten erprobt werden.