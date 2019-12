Die Menge an Textilien, die im Müll landet, ist mittlerweile ein Problem. Forscher arbeiten an Methoden zur Wiederverwertung. Bei Mischungen aus Polyester und Baumwolle ist das gelungen.

Damit aus dieser Geschichte eine "frohe Kunde" wird, müssen zunächst einmal einige recht unfrohe Fakten präsentiert werden: In Europa fallen pro Jahr etwa fünf Millionen Tonnen Textilabfälle an. In Österreich sind es zwischen 80.000 und 100.000 Tonnen jährlich. Millionen Textilteile, ...