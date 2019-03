Er lebt in Altersteilzeit im Exil

Vor 60 Jahren ist der Dalai Lama aus Lhasa geflohen. Eine gewaltsame Befreiung Tibets hat er verboten - und von seinen zwei Ämtern eines abgelegt.

Tenzin Gyatso war 15 Jahre jung, als er 1950 als weltlicher Führer Tibets inthronisiert wurde. Der 14. Dalai Lama war damit sowohl das geistliche wie das weltliche Oberhaupt von sechs Millionen Menschen. Doch schon achteinhalb Jahre später, im März 1959, musste er aus seiner Heimat fliehen. Der schon lange schwelende Aufstand der Tibeter gegen die chinesischen Besatzer hatte sich dramatisch verschärft. In der Hauptstadt Lhasa wurde befürchtet, die Chinesen würden den Dalai Lama entführen. Daher umstellten am 10. März 1959 rund 30.000 Tibeter den Norbulingka-Palast und bildeten ein menschliches Schutzschild um Yishin Norbu, um das "Kostbare Juwel", wie sie ihr Oberhaupt liebevoll nannten. Die Demonstranten forderten den Abzug der Chinesen. Doch diese feuerten am 17. März zwei Mörsergranaten auf den Palast ab. Das gab Tenzin Gyatso den letzten Anstoß zu seiner Flucht. "Nun hatten die chinesischen Granaten das Warnzeichen des Todes gegeben. Das hieß, dass ich die Stadt sofort verlassen musste", schreibt er in seiner Autobiographie.

Nach drei Wochen erreichte der Tross Indien, das dem Dalai Lama in der Gebirgsstadt Dharamsala Asyl gewährte. Am 20. Juni 1959 erklärte das Oberhaupt der Tibeter jenes Siebzehn-Punkte-Abkommen aus dem Jahr 1951 für ungültig, das Peking den Tibetern aufgezwungen habe. Unter dem Eindruck westlicher Demokratien legte der Dalai Lama schließlich am 19. März 2011 seine weltliche Herrschaft ab - nicht ohne seinen Landsleuten zu versichern, dass er sich "in Altersteilzeit" als geistliches, wenn auch nicht mehr weltliches Oberhaupt weiterhin für sie einsetzen werde. Zwischen Unabhängigkeit und Unterdrückung wolle er den "Mittelweg" einer weitestgehenden Autonomie anstreben. Einen gewaltsamen Befreiungskampf verbot er den Tibetern.

Der 14. Dalai Lama war 1937 im Alter von zwei Jahren als Wiedergeburt des XIII. Dalai Lama anerkannt worden. Diese Linie reicht bis 1391 zurück. Auf die Frage, ob er an diese Reinkarnation glaube, meinte Tenzin Gyatso: "Wenn ich auf meine Erfahrungen in diesem Leben zurückblicke und hinzunehme, was ich als Buddhist glaube, dann fällt es mir nicht schwer zu akzeptieren, dass es zwischen mir, den früheren dreizehn Dalai Lamas und selbst Buddha eine spirituelle Verbindung gibt."

Zum Islam

Die Liebe ist bei jeder Religion die Kernbotschaft, auch im Islam. Bösartige Leute gibt es auch bei den Buddhisten, den Christen, den Juden und den Hindus.

Ethik statt Religion

"Ich denke an manchen Tagen, dass es besser wäre, wenn wir gar keine Religionen mehr hätten. Alle Religionen und alle Heiligen Schriften bergen ein Gewaltpotenzial in sich. Ethik ist wichtiger als Religion. Wir kommen nicht als Mitglied einer bestimmten Religion auf die Welt. Aber Ethik ist uns angeboren. " (Anlässlich des Terroranschlages auf "Charlie Hebdo" am 7. Jänner 2015.)

Die Zukunft Tibets

Der Holocaust, der über Tibet kam, entlarvte das kommunistische China als grausamen und unmenschlichen Henker - brutaler und unmenschlicher als jedes andere kommunistische Regime der Welt. Aber was sind schon 65 Jahre Kommunismus gegenüber 1300 Jahren tibetischen Buddhismus? Wir werden eines Tages gut mit China kooperieren.



Über die Chinesen

Ich versuche, allen Menschen gegenüber aufrichtig zu sein, selbst den Chinesen gegenüber. Wenn ich Feindseligkeit, Zorn oder Hass entwickle, wer ist dann der Leidtragende? Ich verliere meine Zufriedenheit, meinen Schlaf und meinen Appetit, aber die Chinesen stören meine Gefühle nicht im geringsten.

Das Alter

Warum ich in meinem Alter so fit bin? Ganz einfach: 50 Jahre kein Abendessen.



Feinde

Ich kenne keine Feinde. Es gibt nur Menschen, die ich noch nicht kennengelernt habe. Von seinen Feinden kann man am meisten lernen. In einem gewissen Sinn sind sie unsere besten Lehrer.

Mitgefühl und Glück

Ich bezeichne das Mitgefühl als globale Notwendigkeit. Wenn wir selbst glücklich sein wollen, sollten wir Mitgefühl üben, und wenn wir wollen, dass andere glücklich sind, sollten wir ebenfalls Mitgefühl üben. Wir alle sehen doch lieber lächelnde als

finstere Gesichter.



Über die Begierde

Die Ironie will es so, dass wir dann, wenn wir das Objekt unserer Wünsche erlangt haben, immer noch nicht zufrieden sind. Auf diese Weise nimmt die Begierde nie ein Ende und ist eine ständige Quelle der Schwierigkeiten. Das einzige Gegenmittel ist die Genügsamkeit.