Erbgut-Umbau begünstigte Intelligenzentwicklung der Tintenfische

Oktopusse verdanken ihre hohe Intelligenz wohl Umbauaktionen auf dem Erbgut (Genom), erklären Wiener Forscher. Bei Muscheln und anderen Tieren verstreute Erbgutteile rotten sich bei Tintenfischen zu Gruppen etwa mehrerer Nervenzellen-Gene zusammen. Die Nachbarschaft erleichtert Interaktionen und damit konnten sie vielleicht ein sehr effektives Nervensystem entwickeln, so die Wissenschafter in zwei Studien in der Fachzeitschrift "Nature Communications".

SN/pixabay Symbolbild.