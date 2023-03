ERC-Forschungspreis für TU Wien-Informatikerin für Software-Kontrolle

Die Informatikerin Maria Christakis erhält einen mit rund 1,5 Mio. Euro dotierten "Starting-Grant" des Europäischen Forschungsrats (ERC). Wie die Uni am Dienstag mitteilte, will die Leiterin der Forschungsabteilung "Software Engineering" am Institut für Information Systems Engineering mit dem Förderpreis Methoden entwickeln, mit denen sich Fehler in Programm-Analysewerkzeugen, die Software auf Fehler kontrolliert, aufspüren lassen.

Fehler in Computersoftware werden heute automatisiert gesucht. Speziell für Programme in kritischen Bereichen wie der Steuerung eines Flugzeugs oder eines Kernkraftwerks kommen Programm-Analysetools zum Einsatz, die auf Basis formaler Logik Computercodes untersuchen. Das Problem dabei ist, dass solche Werkzeuge höchst komplex sind, "die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst irgendwelche Fehler beinhalten, ist daher groß", erklärte die seit dem Vorjahr an der TU Wien arbeitende Christakis in einer Aussendung. Das kann zu falschen oder irreführenden Ergebnissen führen. Statt die Fehlerlosigkeit solcher Programme mit mathematisch-logischer Präzision zu verifizieren, verfolgt die Informatikerin eine andere Strategie. Sie versucht, auf automatisierte Weise passende Testsituationen für die Software zu generieren. Im Zuge des ERC-Projekts will sie nun einen systematischen Zugang dafür entwickeln und ein breites Spektrum an Programm-Analysetools zu testen, um diese damit verlässlicher zu machen.