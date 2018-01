Erdapfel, Grundbirne und Tartuffel

Aus den Anden in die ganze Welt. Ob der dümmste Bauer tatsächlich die dicksten Kartoffeln erntet, muss offen bleiben. Unbestritten ist: Ohne die "Entdeckung" Amerikas wäre unser Speisezettel sehr viel ärmer.

Christoph Kolumbus entdeckte 1492 viel, nicht jedoch die Kartoffel. Lange vor seiner Ankunft in der Neuen Welt kultivierten die indigenen Völker Süd- und Mittelamerikas Nutzpflanzen, deren Früchte heute in fast jedem Supermarkt zu finden sind, neben der Kartoffel unter anderem Mais, Bohnen und Speisekürbisse, ebenso Avocado und Paprika. So muss die italienische Küche nicht auf Tomaten verzichten, thailändische Gerichte werden mit Chili aufgepeppt. Die importierten Pflanzen revolutionierten die europäische Ernährungskultur. Mais und Erdäpfel drängten die bislang dominierende mittelalterliche Breikost, die breite Bevölkerungsschichten ernährt hatte, zurück. Doch während andalusische Bauern schon im frühen 16. Jahrhundert Mais anbauten und sich dieser rasch im Süden Europas verbreitete, benötigten die Erdäpfel rund 200 Jahre, um sich vorrangig nördlich der Alpen als Grundnahrungsmittel durchzusetzen.