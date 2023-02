Wie kann man erdbebensicher bauen?

Die Opferzahl im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze steigt immer weiter. Tausende Gebäude sollen eingestürzt sein. Ein Experte erklärt, wie erdbebensicheres bauen geht.

Herr Heuer, Sie sind Professor für Baumechanik und Baudynamik an der TU Wien. Wie geht erdbebensicheres Bauen? Rudolf Heuer: Gebäude sind meist so dimensioniert und bemessen, dass sie vertikale Lasten abtragen können. Bei Erdbeben muss man aber vor allem die horizontale Komponente bedenken. Das ist, wie wenn einem jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht. Was man braucht, sind aussteifende Wände, die so konstruiert sind, dass Lasten abgetragen werden können. Verletzliche Stellen in Gebäuden sind oft Verbindungen zwischen Deckenplatten und ...