Erhöhter Augendruck durch Glaukom: Erblindung meist vermeidbar

90.000 Menschen in Österreich haben ein diagnostiziertes Glaukom. Geschätzte 50.000 wissen bis dato nichts von ihrer Erkrankung, die die hierzulande als die häufigste Ursache für eine Erblindung gilt. Das Tückische an der im Volksmund immer noch als "Grüner Star" bekannten Krankheit: Wenn man Symptome bemerkt, sind meist bereits bleibende Schäden aufgetreten. Eine Vorsorgeuntersuchung kann das Augenlicht retten, mahnten Mediziner im Rahmen eines Pressegesprächs in Wien.

