Erkrankungen der Nieren bleiben oft unbemerkt

Geschwollene Füße oder Atemprobleme können Symptome sein.

"Der Mensch verfügt über eine perfekte Filteranlage", sagt Manfred Wallner, leitender Oberarzt der Nephrologie an der Abteilung für Innere Medizin IV am Klinikum Wels-Grieskirchen. An die 1600 Liter Blut filtern die Nieren eines Erwachsenen täglich. Anlässlich des Weltnierentags machten dieser Tage österreichweit Ärztinnen und Ärzte auf die zentrale Rolle der Organe aufmerksam.

Die bohnenförmigen Organe übernehmen im menschlichen Körper viele Aufgaben, um das "innere Milieu" aufrechtzuerhalten, wie Wallner sagte. Dazu zählt nicht nur die Entgiftung des Körpers, sondern sie regeln auch den Blutdruck, Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, Knochenstoffwechsel oder die Bildung der roten Blutkörperchen.

Dass die Nierenfunktion schlechter wird, spürt man nicht. Es kann aber schwerwiegende Folgen haben. Rund zehn Prozent der Bevölkerung in Österreich sind davon betroffen, dass ihre Nierenfunktion bereits bei weniger als 60 Prozent liegt oder die Niere geschädigt ist. Im Falle einer Nierenschwäche wird das Blut nicht ausreichend gereinigt, was zu einer Ansammlung von schädlichen Schlackstoffen führt.

"Das grundsätzliche Problem bei einer Nierenerkrankung ist, dass man sie sehr lange nicht merkt", sagte Alexander Rosenkranz, Vorstand der Grazer Uniklinik für Innere Medizin. Wenn man dann Symptome wie geschwollene Füße oder Atemprobleme habe, sei es für eine Behandlung oft zu spät, da die Nierenfunktion bereits auf weniger als 20 Prozent gesunken sei. Erkenne man das Problem rechtzeitig, lasse es sich gut behandeln. Der Internist appelliert an die Bevölkerung, an Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. Für die Nierengesundheit kann aber auch jeder Einzelne etwas tun: auf das Gewicht schauen, sich bewegen, nicht rauchen und ausreichend trinken.