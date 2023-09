Erneut Schweineherz in den USA eingepflanzt

Ein zweiter Patient hat in den USA ein Schweineherz eingepflanzt bekommen. Es handle sich um einen 58-Jährigen mit einer lebensbedrohenden Herzkrankheit, teilte die Uniklinik in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland mit. Der zweifache Vater erhole sich nach der Operation gut, atme selbstständig und kommuniziere mit Familie und Freunden. Das Herz funktioniere derzeit gut, ohne an Maschinen angeschlossen zu sein.

BILD: SN/APA/AFP/ARCHIV/- Die weltweit erste Transplantation eines Schweineherzens erfolgte 2022