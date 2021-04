Erneuter Rückschlag für die Impfkampagne: Johnson & Johnson verschiebt Vakzin-Auslieferung nach Europa

Seltene Thrombosen nach Impfungen mit Johnson & Johnson könnten den heimischen Impfplan bremsen.

Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson die Auslieferung seines Coronaimpfstoffs in Europa. Bei sechs geimpften Frauen (im Alter von 18 bis 48 Jahren) waren innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung Thrombosen in den Hirnvenen und eine sogenannte Thrombozytopenie (gleichzeitiger Blutplättchenmangel) aufgetreten. Eine Frau starb, eine weitere Frau befindet sich in kritischem Zustand.

Die Fälle würden nun genauer untersucht, teilten die US-Gesundheitsbehörden CDC und die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme ...