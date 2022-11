"Erschöpfung ist eine Folge von falschen Entschlüssen"

In seinem Buch rät Andreas Salcher, öfter Nein zu sagen. Social Media seien oft Zeitverschwendung. Work-Life-Balance ist für ihn ein Mythos.

Andreas Salcher ist Mitbegründer der "Sir Karl Popper Schule" für Hochbegabte und initiierte die "Waldzell Meetings" im Stift Melk, an denen sieben Nobelpreisträger und der Dalai Lama teilnahmen. In seinem neuen Buch widmet er sich dem Thema Erschöpfung - und was jeder Einzelne dagegen tun kann.

Warum haben Sie ein Buch über Erschöpfung geschrieben? Ist sie bereits ein zentrales Problem unserer Gesellschaft? Andreas Salcher: Ja. Der Druck auf uns alle ist größer geworden. Aber es gibt immer Menschen, ...