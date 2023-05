Erste Blaukrabbe in südlicher Ostsee nachgewiesen

An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist eine dort bisher unbekannte Krabbenart aufgetaucht. Es handle sich um eine Blaukrabbe, "die hier bisher noch nie gefunden worden ist", sagte Ines Martin vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist schon wirklich eine Sensation." Bei dem Fund auf Usedom handle sich um den ersten Nachweis der Krabbe an der südlichen Ostseeküste. Eigentlich stamme die Art von der amerikanischen Ostküste.

BILD: SN/APA/DPA/STEFAN SAUER Laut Expertin 'Sensationsfund'