Erste Influenza-Fälle schon im Oktober registriert

Erste Influenza-Fälle sind bereits im Oktober in Österreich registriert worden. Das ist rund zwei Monate früher als sonst üblich, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung aufmerksam machte. Deshalb empfahl das Ressort, sich schon jetzt eine Impfung gegen die Grippe zu holen.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL