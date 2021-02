Erste Übertragung von H5N8-Vogelgrippe-Virus auf den Menschen

In Russland ist erstmals ein bestimmter Erreger der Vogelgrippe auf Menschen übergesprungen. Sieben Arbeiter in einem Mastbetrieb im Süden Russlands hätten sich im Dezember mit dem Virus AH5N8 angesteckt, sagte die Chefin der Verbraucherschutzbehörde, Anna Popowa, am Samstag dem Fernsehsender Rossija 24.

SN/dpa-Zentralbild/Stefan Sauer Erreger ist für Federvieh hochansteckend